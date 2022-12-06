انت الان تتابع خبر حقيقة استدعاء شيرين عبد الوهاب للنيابة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتداولت مواقع محلية خلال الساعات الماضية، أنباء عن مثول شيرين عبد الوهاب أمام النيابة العامة لسماع أقوالها في التنازل الذي قدمته في البلاغ ضد حسام حبيب والذي اتهمته فيه بالتهجم عليها داخل منزلها بمنطقة الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة.وقال حسام لطفي، في تصريحات لوكالات: "لا حقيقة لما تم تداوله حول استدعاء الفنانة شيرين عبد الوهاب للنيابة، فبعد تنازلها أقفل المحضر وانتهى".

وأضاف محامي شيرين عبد الوهاب، أن هناك العديد من الشائعات برزت خلال الفترة الأخيرة حول الفنانة، مشيرًا أن شيرين عبد الوهاب تصب اهتمامها خلال الفترة الحالية على عملها، حيث تجهز لأكثر من أغنية، بالإضافة إلى العديد من الحفلات التي ستحييها خلال الفترة المقبلة.



وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المطرب حسام حبيب في أيار الماضي، على خلفية بلاغ تقدمت به طليقته شيرين، اتهمته فيه بالتعدي عليها وعلى ابنتيها بالسب والشتم.

وقررت النيابة العامة في حينه، إخلاء سبيل حسام حبيب في نفس اليوم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري (نحو 555 دولارا)، وذلك على ذمة قضية اتهامه بتهديد وسب وقذف طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب.