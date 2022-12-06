انت الان تتابع خبر "أسود الأطلس" بمواجهة "الماتدور".. حقائق وتاريخ المواجهات قبيل اللقاء المرتقب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونجح المنتخب المغربي في تجاوز دور المجموعات بعدما قدّم أداء رائعاً، وحقق نتائج مميزة وضعته على صدارة المجموعة السادسة.

مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم

وتصدر "أسود الأطلس" ترتيب هذه المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد فوزين على بلجيكا 2-0، وكندا 2-1، سبقهما تعادل سلبي أمام كرواتيا.



وفي مشاركته السادسة هذه، بلغ المنتخب المغربي الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى في مونديال المكسيك 1986.

تاريخ مباريات المغرب وإسبانيا

وستكون مباراة المغرب وإسبانيا هي الرابعة بين المنتخبين، حيق سبق لـ"أسود الأطلس" مواجهة نظيره "لا روخا" في ثلاث مباريات سابقة، نستعرضها في السطور التالية.

مباراتان في الملحق المؤهل لكأس العالم 1962

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة الإنجليزي ستانلي روس، على المنتخب الذي يمثل إفريقيا في كأس العالم، أن يخوض ملحقاً ضد فريق أوروبي من مباراتين، كي ينال هذا الشرف.



وفي التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال تشيلي 1962، تجاوز منتخب المغربي نظرائه تونس وغانا، ليصل إلى المباراة الفاصلة في الملحق العالمي، وكانت ضد إسبانيا.

تقابل المنتخبان في مباراة الذهاب على ملعب مارسيل سيردان (المركب الرياضي محمد الخامس حالياً) في الدار البيضاء يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1961.

كان منتخب "لاروخا" مسلحاً بأسماء من العيار الثقيل، على رأسهم الأساطير ألفريدو دي ستيفانو وباكو خينتو وفرينك بوشكاش.

وعلى الرغم من ذلك قدّم المغاربة أداء أسطورياً، واقتربوا من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة، لكن الكرة أدارت ظهرها لهم، لينجح لويس دل سول في خطف هدف الفوز الوحيد قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وتجددت المواجهة بين المنتخبين بعد عشرة أيام، وبالتحديد يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 1961، في إياب الملحق العالمي، ولكن هذه المرة على ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل ريال مدريد.

وبعد 11 دقيقة من بداية موقعة الإياب، وجد مارسيلينو طريق الشباك لإسبانيا، قبل أن يُحيي سلام الرياحي آمال المغاربة والعرب بالتأهل لكأس العالم، بإحرازه هدف التعادل قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول.

لكن دي ستيفانو سرعان ما أعاد التفوق لمنتخب "لاروخا" بإحرازه الهدف لإسبانيا في الدقيقة 44، وعليه انتهى الشوط الأول.

ووسع إنريكي كولار الفارق إلى اثنين، وهز الشباك المغربية للمرة الثالثة في الدقيقة 61، قبل أن يقلص العربي بن بلعيد النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 75، وبه انتهت المباراة.

وبهذين الفوزين، بلغ منتخب إسبانيا مونديال كأس العالم 1962 في تشيلي، بنتيجة إجمالية وصلت إلى 4-2.

مباراة في كأس العالم 2018

بعد 57 عاماً من هاتين المواجهتين، أوقعت قرعة مونديال روسيا 2018، منتخب المغرب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال وإسبانيا.

لعب المغرب ضد إسبانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، وذلك يوم 25 يونيو/حزيران 2018، على ملعب "كالينينغراد".

سجّل خالد بو طيب أولا لـ “أسود الأطلس" قبل انقضاء ربع الساعة الأول، لكن إيسكو عدّل الكفتين سريعاً، عند 19.

واستعاد المغاربة تقدمهم بإحراز الهدف الثاني، بعد ركنية ارتقى لها يوسف النصيري برأسه، ليضعها في شباك الحارس ديفيد دي خيا في الدقيقة 81.

وفي اللحظات الأخيرة أدرك إياغو أسباس التعادل لإسبانيا بالتحديد في الدقيقة 90+1، بهدف تم إلغاؤه قبل أن يتم احتسابه بتقنية حكم الفيديو (VAR)، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وأنقذ هذا التعادل منتخب إسبانيا من الإقصاء المبكر من كأس العالم، بينما غادر المغرب تلك النسخة برصيد نقطة وحيدة.

