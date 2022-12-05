انت الان تتابع خبر قائمة عقوبات أوروبية جديدة تشمل 17 فرداً و5 كيانات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتتضمن قائمة العقوبات الأوروبية هذه 17 فردا و5 كيانات، تخضع أصولهم للتجميد ويمنع دخولهم لدول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الحظر على التعاملات المالية معهم.

يذكر أن قائمة العقوبات الأوروبية لمنتهكي حقوق الإنسان تم اعتمادها في 7 ديسمبر عام 2020، وهي تتضمن عددا من المسؤولين الروس.



وعلى وجه التحديد أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، والمدعي العام إيغور كراسنوف وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف، والمدير السابق لهيئة السجون الفدرالية الروسية ألكسندر كالاشنيكوف، إضافة لشركة "فاغنر" العسكرية وأحد مؤسسيها، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية دميتري أوتكين.