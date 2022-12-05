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"الطرود المشبوهة".. اعتراض ثلاثة جديدة في إسبانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، في منشور على "فيسبوك"، إن "الشرطة الإسبانية صادرت في مكتب البريد ثلاثة طرود، بها ما يعتقد أنها أعين حيوانات، كانت مرسلة إلى السفارة الأوكرانية في مدريد والقنصلية العامة في والقنصلية في مالاغا".

وأضاف أوليغ نيكولينكو أنخ تم فتح تحقيق في الغرض.

وتابع قائلا: "في المجمل، لدينا 21 حالة تهديد للسفارات والقنصليات الأوكرانية في 12 دولة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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