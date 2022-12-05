انت الان تتابع خبر "الطرود المشبوهة".. اعتراض ثلاثة جديدة في إسبانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، في منشور على "فيسبوك"، إن "الشرطة الإسبانية صادرت في مكتب البريد ثلاثة طرود، بها ما يعتقد أنها أعين حيوانات، كانت مرسلة إلى السفارة الأوكرانية في مدريد والقنصلية العامة في برشلونة والقنصلية في مالاغا".
وأضاف أوليغ نيكولينكو أنخ تم فتح تحقيق في الغرض.
وأضاف أوليغ نيكولينكو أنخ تم فتح تحقيق في الغرض.
وتابع قائلا: "في المجمل، لدينا 21 حالة تهديد للسفارات والقنصليات الأوكرانية في 12 دولة".