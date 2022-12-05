اخبار العالم / اخبار العراق

رونالدو يتحدث عن التنظيم والأجواء في مونديال قطر

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رونالدو يتحدث عن التنظيم والأجواء في مونديال قطر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440279-638058520818388734.jpg
كأس العالم فيفا 2022

2022-12-05 | 16:46

رونالدو يتحدث عن التنظيم والأجواء في مونديال قطر

المصدر:

1,632 مشاهدة

عبر ، قائد منتخب البرتغال، اليوم الاثنين، عن رضاه على أجواء بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية.
وقال رونالدو في تصريحات نقلتها "بي إن سبورتس" عبر الموقع الرسمي: "تجربة كأس العالم في قطر رائعة، وكل شيء مذهل، بما في ذلك المواصلات والضيافة والملاعب والمرافق وسهولة التحرك".

وأضاف: "الملاعب قريبة من بعضها، حيث يمكنك مشاهدة أكثر من مباراة في نفس اليوم".


وأردف: "مهرجانات المشجعين منظمة بصورة مثالية، الجميع كانوا يخشون حرارة الجو لكن الطقس مناسب جداً".

وأتم: "إنها تجربة رائعة، وأيّ شخص قدم إلى هنا بتوقعات منخفضة سيرحل وهو في غاية السعادة".

ويستعد رفاق كريستيانو رونالدو لمواجهة سويسرا، يوم الثلاثاء، في آخر مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا