رونالدو يتحدث عن التنظيم والأجواء في مونديال قطر

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها "بي إن سبورتس" عبر الموقع الرسمي: "تجربة كأس العالم في قطر رائعة، وكل شيء مذهل، بما في ذلك المواصلات والضيافة والملاعب والمرافق وسهولة التحرك".

وأضاف: "الملاعب قريبة من بعضها، حيث يمكنك مشاهدة أكثر من مباراة في نفس اليوم".



وأردف: "مهرجانات المشجعين منظمة بصورة مثالية، الجميع كانوا يخشون حرارة الجو لكن الطقس مناسب جداً".

وأتم: "إنها تجربة رائعة، وأيّ شخص قدم إلى هنا بتوقعات منخفضة سيرحل وهو في غاية السعادة".

ويستعد رفاق كريستيانو رونالدو لمواجهة سويسرا، يوم الثلاثاء، في آخر مباريات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022.

