انت الان تتابع خبر القبض على 150 مخالفاً اجنبياً لقانون الإقامة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " مفارز مديرية شؤون الاقامة/قسم الابعاد والاخراج/ بغداد، بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات والقوة الماسكة للأرض، القت القبض على (150) مخالفا في مناطق الكرادة وزيونة وشارع فلسطين في بغداد على مخالفين لقانون الاقامة رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".واشارت المديرية بانه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتسفيرهم خارج الاراضي العراقية، فيما اكدت انها مستمرة بملاحقة المخالفين في مناطق بغداد والمحافظات كافة. وحذرت المواطنين الكرام من إيواء الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن اماكن تواجدهم".