انت الان تتابع خبر جريمة مروعة.. عروس تخنق خطيبها قبل أيام من الزفاف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، أخطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بمحاولة خنق فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها، خطيبها البالغ من العمر 19 عاما، قبل أيام من قرانهما، ونقل الشاب للمستشفى ليتوفى لاحقا.

وكان المتوفى ذاهبا لإنهاء بعض تجهيزات الزواج داخل شقته استعدادا للزفاف يوم الجمعة المقبل، وتفاجأ حسب تصريحات صادرة عن أحد أقاربه، بخطيبته داخل الشقة مع شاب في وضع “مخل”، فما كان منها إلا أن سارعت لخنقه بغطاء رأس خوفا من الفضيحة.



واتصلت المتهمة بوالدة المجني عليه قائلة إن ابنها مغمى عليه، ونقلته لمستشفى المحلة، وبعد الكشف الطبي، تبين للأطباء وجود آثار خنق على عنق الشاب، ما جعلهم يبلغون الشرطة ويحولون الجثة لمستشفى المنشاوي لعرضها على الطب الشرعي.