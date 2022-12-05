انت الان تتابع خبر روسيا تطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات عن ايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار لافروف، خلال مؤتمر موسكو لمنع الانتشار، إلى أن "واشنطن مستمرة باتباع سياسة الضغط على إيران لإملاء شروطها المتعلقة ببرنامج طهران النووي".

وأكد، على "ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2231، لتمكين طهران من تنفيذ التزاماتها الطوعية بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي "خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج طهران النووي".



يذكر أن روسيا، وألمانيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة وقعت مع إيران عام 2015 خطة عمل مشتركة، تضمنت رفع العقوبات مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.