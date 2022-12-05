انت الان تتابع خبر محكوم عليهما في 333 قضية.. القبض على مصرية وابنها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وسائل الاعلام ان "الأجهزة الأمنية المصرية، وردها بلاغا باستئجار المطلوبان شقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وجرى ضبط السيدة وابنها في الشقة المستأجرة".

وأضافت: "السيدة محكوم عليها في 92 قضية، بإجمالي مدد حبس بلغت 20 سنة و4 أشهر، وابنها محكوم عليه في 241 قضية، بإجمالي مدد حبس بلغت 71 سنة و5 أشهر".



وأشارت وسائل الاعلام الى أن "كليهما هاربان من المراقبة في قضية "سرقة بالإكراه" في محافظة المنيا، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما".