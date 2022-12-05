انت الان تتابع خبر امريكا وحلفائها يرحبان بتوقيع الاتفاق الإطاري في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية جاء فيه أنها "خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنيين وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه السودان خلال الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى الانتخابات".وتابع البيان: "نشيد بالجهود المبذولة من الأطراف للحصول على دعم مجموعة واسعة من الجهات السودانية لهذا الاتفاق الإطاري ودعوتهم إلى حوار مستمر وشامل"، ودعا البيان جميع الأطراف السودانية إلى "الانخراط في الحوار بشكل عاجل وبحسن نية"، مشيرا إلى إعلان الجيش بوضوح عن استعداده للانسحاب من السياسة.