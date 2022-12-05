انت الان تتابع خبر بوتين يوقع على قانون يمنع الدعاية للمثلية الجنسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة "تاس" الروسية انه "تم إدخال تعديلات على قانون "المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات" وغيره من الوثائق. ووفقا لهذه التعديلات، تم بعد الآن منع بشكل كامل مثل هذه الدعاية على الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام والسينما وفي المواد الإعلانية".وأضافت: "على سبيل المثال، بات ممنوعا منح ترخيص العرض، لأي فيلم يروج للعلاقات أو التفضيلات الجنسية غير التقليدية، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وتغيير الجنس".

واشارت الوكالة الى انه "يمنع القانون كذلك، نشر مثل هذه المعلومات والمواد بين القاصرين. ووفقا للقانون بات بمقدور الهيئة الفيدرالية للرقابة على الاتصالات "روس كومنادزور"، ضم الموارد التي تروج للبنود المذكورة أعلاه إلى السجل الموحد للموارد الالكترونية المحظورة. ويمنع القانون كذلك بيع أي بضائع "محلية ومستوردة" عليها أي ترويج للبنود الواردة أعلاه".



وبينت انه "يفرض القانون المسؤولية الإدارية أو الجنائية على من يخالف ما ورد فيه".