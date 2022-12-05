انت الان تتابع خبر مدرب البرتغال يعلق بشأن انتقال رونالدو للنصر السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سانتوس في مؤتمر صحفي عن رأيه بشأن إمكانية انتقال رونالدو للنصر السعودي: "لم أتحدث مع رونالدو في هذا الشأن، علمت بهذا الموضوع بعد دقائق قليلة من وصولي لقاعة المؤتمر".

واستدرك المدير الفني لمنتخب البرتغال: "لكن القرار يخص كريستيانو رونالدو، نحن نركز بشكل كامل على كأس العالم".



وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن "رونالدو اتفق على الانتقال لصفوف النصر السعودي بداية من 1 يناير/كانون الثاني المقبل بعقد لمدة سنتين ونصف مقابل 200 مليون يورو سنويا".

في سياق آخر، أكد فرناندو سانتوس أنه "غاضب من رد فعل رونالدو، وهو يغادر الملعب غاضبا أثناء مباراة كوريا الجنوبية في ختام الدور الأول".

وأشار سانتوس: "لقد رأيت الصور، لم يعجبني رد الفعل على الإطلاق، تم حل الأمر وانتهى في فندق الإقامة، وكل اللاعبين جاهزون".



وكان رونالدو ظهر غاضبا لحظة استبداله، خلال الخسارة أمام كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي بنتيجة 1-2، قبل أن يتضح أنه دخل في نقاش حاد مع أحد لاعبي كوريا الجنوبية.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة سويسرا، غدا الثلاثاء، في ختام منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2022 في قطر.

