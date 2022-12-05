انت الان تتابع خبر إعفاء مواطني دولتين عربيتين من تأشيرة "شنغن" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة في بيان إنه جرى تمرير الموافقة على إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة "شنغن" بتأييد 42 صوتا مقابل رفض 16 صوتا.

ووفقا لتقرير اللجنة، فإن الموافقة على إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنغن" جاءت مشروطة بوقف تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك قبل سريان الإعفاء، من خلال المفاوضات الثنائية بين الجانبين.

