انت الان تتابع خبر العراق وإيران يبحثان التعاون بمجال الآثار والتراث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني أستقبل، مساء أمس الأحد، وزير الآثار والسياحة والصناعات التقليدية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عزت الله ضرغامي، بحضور السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق".وأضاف، أن "اللقاء شهد البحث في توطيد التعاون بين البلدين بمجال الآثار والتراث وتبادل الخبرات".

وأشار البيان الى، أن "اللقاء تناول أيضا، أهمية تنسيق العمل في مجال السياحة الدينية وتقديم التسهيلات المتبادلة للمواطنين من كلا البلدين".

