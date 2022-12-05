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العراق وإيران يبحثان التعاون بمجال الآثار والتراث

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني أستقبل، مساء أمس الأحد، وزير الآثار والسياحة والصناعات التقليدية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عزت الله ضرغامي، بحضور السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق".

وأضاف، أن "اللقاء شهد البحث في توطيد التعاون بين البلدين بمجال الآثار والتراث وتبادل الخبرات".

وأشار البيان الى، أن "اللقاء تناول أيضا، أهمية تنسيق العمل في مجال السياحة الدينية وتقديم التسهيلات المتبادلة للمواطنين من كلا البلدين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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