انت الان تتابع خبر مسؤول أوكراني ينتقد ماسك.. بسبب حلوله "السحرية البسيطة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان المسؤول الأوكراني يتحدث عن أفكار قدمها الملياردير الأمريكي حول مسار الحرب الحالية في البلاد، والإشراف على محتوى "تويتر".

وضرب ميخايلو بودولياك، مساعد الرئيس الأوكراني، مثالين على هذه الاقتراحات هما "تبادل الأراضي الأجنبية مقابل سلام وهمي" و"فتح جميع الحسابات الخاصة لأن حرية التعبير يجب أن تكون شاملة"، على حد قوله.



بودولياك قال عبر "تويتر": "يفضل إيلون ماسك ما تسمى "بالحلول السحرية البسيطة"، وذلك في إشارة جلية إلى خطط الملياردير لإصلاح منصة "تويتر"، بالإضافة إلى تغريدة دعا فيها الأخير أوكرانيا إلى التخلي عن شبه جزيرة القرم مقابل السلام.

وكان ماسك استحوذ على منصة "تويتر" يوم 27 تشرين الأول، ويصف نفسه بأنه مناصر لحرية التعبير.

كما أن علاقة أوكرانيا بماسك، أغنى رجل في العالم، معقدة منذ بدء الحرب مع روسيا يوم 24 شباط.



ومُدح في الأيام الأولى للحرب لتوفيره الآلاف من لواقط الإنترنت، من صنع شركته سبيس إكس، عبر أقمار ستارلينك الصناعية لأوكرانيا مجانا.

إلا أن علاقة الصداقة بدأت في التدهور في تشرين الأول، عندما أعلن ماسك تأييده لشروط سلام رفضتها كييف.

ودعا الملياردير إلى إعلان شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014، جزءا من روسيا وإجراء عمليات استفتاء في أراض محتلة أخرى بإشراف الأمم المتحدة حول إذا ما كان ينبغي لروسيا البقاء أم الرحيل.

هذه التغريدة لاقت ردود فعل غاضبة من المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم بودولياك، إذ ترفض كييف فكرة التخلي عن أراضيها مقابل السلام.

