انت الان تتابع خبر السبب عمرو أديب.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي أحدث فصول هذا النزاع، حددت محكمة جنح مدينة 6 أكتوبر، جنوب القاهرة، جلسة 20 كانون الأول لنظر دعوى عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان، بتهمة السب والقذف للمحاكمة الجنائية.

وكان عمرو أديب قد تقدم بـ 4 بلاغات للنائب العام ضد محمد رمضان، وتضمنت الاتهامات سب وقذف وتشهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



وبدأت الأزمة بين أديب ورمضان في نيسان 2021 عندما هاجم الأول عبر برنامجه "الحكاية" الأخير، بعد نشر محمد رمضان مقطع فيديو أثناء إلقاء الدولارات في المياه، عقب صدور حكم قضائي يلزمه بسداد 6 ملايين جنيه لصالح طيار مصري.

ووجه عمرو أديب انتقادات شديدة لـ"الأسطورة" قائلا: "يا محمد اللي نحسبه موسى يطلع فرعون، الأستاذ (نمبر وان)، أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه، الراجل ده بصراحة بقى عدو نفسه، مش قادر أفهم، دماغه بقى فيها إيه وبيفكر إزاي.. يا (نمبر وان) أنت مش ملاحظ إن بقالك سنة بتعمل مصايب".



ولم يتحمل محمد رمضان هجوم عمرو أديب، وقرر الدخول في مواجهة جديدة، وقام بنشر مقطع فيديو من مسلسل "الأسطورة" إنتاج عام 2016، وهو يدفع أحد الأشخاص بعيدا عنه، ووضع صوت عمرو أديب في الخلفية، ورد عليه بجملة "بس يا بابا" ومن هنا اشتعل الخلاف الذي امتد لساحات القضاء.