انت الان تتابع خبر بعد النجف.. توقف الحركة الملاحية في مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "إدارة مطار بغداد قررت إيقاف الحركة الملاحية بشكل مؤقت بسبب كثافة الضباب".

وأشار الى، أن "السبب الاخر تمثل بتنظيف مخلفات انفجار إطار الطائرة على مدرج الإقلاع".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بتوقف الحركة الملاحية في مطار النجف.



وقال المصدر لـ الخليج 365، أن "إدارة مطار النجف الدولي قررت إيقاف الحركة الملاحية بشكل مؤقت بسبب الضباب ايضا".