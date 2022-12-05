انت الان تتابع خبر بايدن وماكرون يتفقان على حل مشكلات "الدعم الأمريكي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف ماكرون، في حديث لبرنامج 60 دقيقة على شبكة (سي.بي.إس): "أستطيع أن أخبركم بأن ما قررناه مع الرئيس بايدن هو حل هذه المشكلات على وجه التحديد، وهي قابلة للحل.".

وخلال زيارته لأمريكا الأسبوع الماضي، تفاوض ماكرون على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون مكافحة التضخم الأمريكي حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي أن حزمة الدعم الهائلة التي تهدف لحماية المصنعين الأمريكيين في القانون قد توجه ضربة قاتلة لصناعاتهم التي تعاني بالأساس في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا.

