انت الان تتابع خبر 5 أرقام قياسية.. مبابي يعادل ميسي ويجتاز رونالدو في كأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتمكن مبابي من إحراز هدفين لمنتخب "الديوك" في شباك نظيره البولندي (3-1) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن دور الـ 16 لمونديال قطر 2022.

وبهذا الهدف، رفع المهاجم الفرنسي رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية للبطولة، و9 أهداف خلال 11 مباراة ضمن نهائيات كأس العالم، ليصبح ثاني أكثر لاعب فرنسي إحرازا للأهداف في المونديال، خلف جوست فونتين برصيد 13 هدفا.



وعادل كيليان مبابي رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدد الأهداف المسجلة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وتجاوز بفارق هدف واحد رقم الأسطورة كريستيانو رونالدو ، الذي سجل 8 أهداف في 20 مباراة خلال 5 نسخ مختلفة لكأس العالم.

كما أصبح مبابي أول لاعب فرنسي في التاريخ يسجل 4 أهداف على الأقل في نسختين متتاليتين لكأس العالم.

وأصبح المهاجم الفرنسي أكثر لاعب مساهمة في الأهداف خلال مونديال 2022، بتسجيله 5 أهداف، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.



وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصاءات إلى أن مبابي أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 9 أهداف في كأس العالم قبل بلوغه 24 عاما.

وما زال بإمكان النجم الفرنسي تحقيق المزيد من الأهداف في البطولة، بعد التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة العالمية.

ويبقى المنتخب الفرنسي أبرز المرشحين للتتويج للمرة الثانية على التوالي بلقب بطولة كأس العالم 2022.