انت الان تتابع خبر توضيح رسمي يخص الخلل الذي اصاب طائرة بمطار بغداد والان مع التفاصيل





وأكدت إدارة المطار انها "قامت بإنزال المسافرين وباشراف مباشر من مدير المطار علي جواد كاظم من الطائرة بسلام وإرجاعهم إلى صالة المسافرين لغرض استكمال الصيانة بالسرعة الممكنة، وتأمين طائرة أخرى لغرض إستئناف الرحلة الجوية للمسافرين بإتجاه المملكة العربية بغداد - ياسين صفوان - وقالت ادارة المطار في بيان "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للرأي العام والمسافرين الكرام، بمتابعتها على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لإحدى طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية أثناء تعرض أحد عجلاتها إلى تهشم مفاجئ أثناء إقلاعها إلى المدينة المنورة وعلى ضوء ذلك تم إغلاق مدرج المطار لمدة ساعتين لغرض استكمال أعمال الصيانة للطائرة".وأكدت إدارة المطار انها "قامت بإنزال المسافرين وباشراف مباشر من مدير المطار علي جواد كاظم من الطائرة بسلام وإرجاعهم إلى صالة المسافرين لغرض استكمال الصيانة بالسرعة الممكنة، وتأمين طائرة أخرى لغرض إستئناف الرحلة الجوية للمسافرين بإتجاه المملكة العربية السعودية ".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأحد، بانفجار اطار احدى الطائرات قبل اقلاعها في مطار بغداد الدولي.