انت الان تتابع خبر السوداني وماكرون يبحثان سبل تنمية الشراكة العراقية الفرنسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان "تلقّى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وجرى خلال الاتصال "البحث في عدد من الملفات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنمية الشراكة العراقية الفرنسية في مختلف المجالات".



وأكد السوداني للرئيس الفرنسي بحسب البيان "حرص العراق على نهجه الوسيط والمتوازن إزاء القضايا الإقليمية والدولية، واستمرار العمل من أجل إنجاح وتحقيق أهداف مؤتمر بغداد بنسخته الثانية المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان".