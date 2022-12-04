رئيس الجمهورية: الحكومة عازمة على تقديم أفضل الخدمات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وفداً يمثل الجالية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأكّد رشيد خلال اللقاء، أن "أبناء الجاليات العراقية في بلدان العالم المختلفة يحملون رسالة مهمة وكبيرة تعكس صورة العراق وعمق حضارته وتاريخه ودوره في خدمة الإنسانية"، مشيراً إلى أن "العراقيين في الخارج هم سفراء لبلدهم يمثلونه بأخلاقهم ومهاراتهم وخبراتهم"، بحسب البيان.



وأشار رئيس الجمهورية الى أن "البلد بحاجة ماسة إلى جهود أبنائه، ليسهموا في بناء العراق وتطوره وتقدمه، كما استمع فخامته إلى شرح من أعضاء الوفد عن العقبات والمشاكل التي تواجههم في حياتهم خارج البلد"، مؤكدين "استعدادهم لتسخير طاقاتهم من أجل خدمة العراق وتطوره في المجالات كافة".

ولفت رشيد الى، أن "العراق ماض بطريق الديمقراطية وبما يرسخ تجربته في احترام الحقوق والحريات، سيما وأن الحكومة عازمة ضمن برنامجها على تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بواقع العراقيين ومنهم أبناء الجاليات في دول العالم، ومد جسور التواصل والتفاهم وتعزيز التقارب بين جميع العراقيين".

