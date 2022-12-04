انت الان تتابع خبر بغداد.. اعتقال "مراهق" سرق 20 مليوناً من والده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "اثناء التفتيش الدقيق للأشخاص الذي تجريه مفارز فوج طوارئ الأول في شرطة بغداد الكرخ تحفظت على حدث يحمل مبلغ ٢٠ مليون دينار عراقي داخل كيس كان بحوزته".وأضافت: "لدى التحقيق معه اعترف بأخذ المبلغ من والده ومجيئه من أحد المحافظات البعيدة الى بغداد".

وأشار البيان الى، أنه "تم التحفظ عليه والتواصل مع والده واستدعاءه لغرض استلام المبلغ بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".