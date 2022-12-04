انت الان تتابع خبر مطار أربيل يعلق رحلاته بسبب الظروف الجوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن " مطار أربيل علق رحلاته بسبب الظروف الجوية".

وفي وقت سابق، أعلن مطار بغداد الدولي، توقف حركة الملاحة الجوية في المطار بسبب الظروف الجوية.

وذكرت إدارة المطار في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها: "تود أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م منذ الساعة الثالثة من صباح هذا اليوم الأحد".



وأضافت: "سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".