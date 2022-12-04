انت الان تتابع خبر ضباب وبرد قارس.. صور للحالة الجوية في العاصمة بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووثقت صوراً للحالة الجوية الضبابية في شوارع العاصمة.

وعلى إثر الضباب، أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد، تعطيل حركة الملاحة الجوية.

وذكرت إدارة المطار في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها: "تود أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م منذ الساعة الثالثة من صباح هذا اليوم الأحد".

