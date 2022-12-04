انت الان تتابع خبر تدمير 4 مضافات لـ"داعش" في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – امن

عثرت قوة أمنية، اليوم الاحد، على 4 مضافات لـ"داعش" الارهابي غرب محافظة الانبار.

