انت الان تتابع خبر تدمير 4 مضافات لـ"داعش" في الانبار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – امن
عثرت قوة أمنية، اليوم الاحد، على 4 مضافات لـ"داعش" الارهابي غرب محافظة الانبار.
وقال رئيس اركان قيادة عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله لـ الخليج 365، اننا "تمكنا من العثور على أربع مضافات لداعش وتدميرها بعملية نوعية حيث كانت تحتوي على قواعد اسلحة متوسطة ومواد دعم لوجستي من الماء والطعام ومستلزمات طبية ومولد كهرباء".
وأضاف، ان "العملية شهدت تفتيش مناطق شرق وجنوب شرق عكاشات (العوجة - الغري - قرى طريبل) ومنطقة شمال الطريق الدولي".
واشار الى ان "العملية جاءت بالتنسيق مع العمليات المشتركة وقيادة الحشد الشعبي وفق اهداف مرسومة".