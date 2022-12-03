انت الان تتابع خبر مقتل واصابة 8 اشخاص بأنفجار لغم في افغانستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة نقلاً عن مصادر محلية في ننجرهار التي تتبعها مدينة جلال آباد، أن "لغما انفجر في الحي الأول بمدينة جلال آباد وسط محافظة ننجرهار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة بجروح".ويوم الأربعاء، قتل 16 شخصا وأصيب 24 آخرين جراء انفجار في مدرسة بمدينة أيباك في أفغانستان.

وتعيش أفغانستان أوضاعاً أمنية غير مستقرة منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة منتصف آب/أغسطس 2021 مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد.

وتتهم طالبان تنظيم داعش ولاية خراسان وباقي الجماعات المسلحة المعارضة لها بتنفيذ تلك الهجمات بهدف زعزعة استقرار أفغانستان.

