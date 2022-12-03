انت الان تتابع خبر الكشف عن الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية "بيليه" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ساءت الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بعدما أصبح جسده لا يستجيب للعلاج الكيميائي في ظل علاجه من سرطان الأمعاء.

وذكر الموقع، أن "الأيقونة الكروية (82 عاما) تم نقله لقسم الرعاية التلطيفية"، مشيرا الى ان "الهدف من نقله لهذا القسم هو تقليل الشعور بالأمل ويتم نقل المرضى الذين يعانون من أمراض أو حالات مميتة".



وأظهر تقرير طبي، أن "أسطورة كرة القدم البرازيلية يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي لكن حالته لاتزال مستقرة".

وذكرت مستشفى ألبرت اينشتاين في ساوباولو أن "بيليه سيبقى في المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة العلاج".

وأوضح التقرير: "قام الفريق الطبي بتشخيص عدوى في الجهاز التنفسي يتم علاجها بالمضادات الحيوية. كانت الاستجابة جيدة وحالة المريض مستقرة مع تحسن عام في الحالة الصحية".

ودخل بيليه المستشفى في ساوباولو، الثلاثاء، لإعادة تقييم علاجه من السرطان بعد إزالة ورم من القولون في سبتمبر 2021.



كان جمهور منتخب البرازيل قام بعمل "دخلة" لبيليه في مباراة الكاميرون أمس في كأس العالم 2022 تمنى له خلالها الشفاء العاجل.

يذكر أن "بيليه هو اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات في التاريخ".

