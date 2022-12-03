انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بتذليل العقبات التي تواجه إنجاز مستشفى تكريت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "أجرى زيارةً تفقّديةً إلى مشروع مستشفى تكريت التعليمي، في محافظة صلاح الدين، إذ اطّلع ميدانياً على سير العمل في المستشفى التي وصلت إلى نسبة إنجاز متقدمة، ومن المقرّر افتتاحها قريباً".ووجّه السوداني، "بتذليل العقبات التي تواجه العمل في المستشفى والإسراع بالتنفيذ، لتكون جاهزةً لتقديم الخدمات الطبية إلى أهالي المحافظة"، مشدداً على "ضرورة أن تكون مشاريع خدمات البنى التحتية الصحية ضمن أولويات خطط المحافظات، بما يساعد في تنفيذ المنهاج الوزاري في محور القطاع الصحّي".