كيف تعامل "أسود التيرانجا" مع غياب ماني في مونديال قطر؟

نجح منتخب السنغال في تجاوز أزمة غياب نجمه الأول ساديو ماني عن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بتأهله إلى مرحلة ثمن النهائي.

ودخل منتخب السنغال البطولة دون ماني بسبب الإصابة، لكنه استطاع تجاوز دور المجموعات بهزيمة وانتصارين ليتأهل لثمن النهائي، حيث سيلعب، مساء الأحد ضد إنجلترا.



وقال ريجيس بوجارت المدرب المساعد لمنتخب السنغال خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم: "الفريق يؤدي بكفاءة عالية في وجود ساديو ماني أو غيابه".

وأضاف: "نعم في مونديال 2018 كان موجودا ولم نستطع التأهل إلى ثمن النهائي، وفي هذه النسخة صعدنا في غيابه وهذا يدل أننا نلعب كفريق واحد".

وأتم: "غياب ماني بالتأكيد مؤثر ولكن نحن لا نزال نكافح في كأس العالم، ونسعى لكتابة التاريخ، ومواجهة إنجلترا رغم صعوبتها لكن نحن نؤمن بحظوظنا".



يذكر أن هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها منتخب السنغال لمرحلة ثمن النهائي بعد مونديال 2002، والذي شهد مواصلة "أسود التيرانجا" للمشوار حتى الخروج من ربع النهائي على يد تركيا بالهدف الذهبي.