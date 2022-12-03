انت الان تتابع خبر ثلاثة ملفات تضع الاتفاقات السياسية على المحك.. برلماني يوضح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصوت مجلس النواب، اليوم، على منح ثقته الى بنكين عبد الله ريكاني وزيراً للاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، ونزار محمد سعيد ناميدي وزيراً للبيئة، بالأغلبية المطلقة، وذلك بعد نحو شهر على اختيار تشكيلة السوداني الحكومية باستثناء هاتين الوزارتين جراء الخلافات التي جرت على المنصبين من قبل الحزبين الكرديين (الديمقراطي، والاتحاد الوطني).وقال المالكي، في حديث لـ السومرية، إن "الاتفاقات السياسية التي مضت، بما فيها تشكيل تحالف إدارة الدولة، أسهمت بحل مشكلة وعقدة تشكيل الحكومة".

وأضاف، أنه "بعد استكمال التصويت على كابينة رئيس الوزراء الجديد وبشكل كامل، ستثار الملفات الحقيقية والموضوعية وستمثل اختباراً حقيقياً للتحالفات والاتفاقات التي جرت بين الكتل السياسية".

وأوضح، أنه "من هذه الملفات المهمة تتمثل في قوانين (النفط والغاز، المحكمة الاتحادية، والموازنة"، معتبراً تلك القوانين "ستظهر مدى قوى وتماسك التحالفات السياسية".

