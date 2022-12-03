انت الان تتابع خبر بعد القراءة الأولى.. كتلة سياسية تحذر: قانون حرية التعبير ديكتاتوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.

وقالت عبد الواحد، في حديث لـ السومرية، إن "هذا القانون لا يسمح بحرية التعبير عن الرأي، بل أنه ديكتاتوري"، لافتة إلى أن "حرية التعبير مكفولة في الدستور العراقي وفق المادة 38"، مبينة أن "البرلمان يسعى لتنظيمه بقانون حتى يقيد الحريات ويكمم الأفواه".



وتنص المادة 38 من الدستور، على أنه "تكفل الدولة، وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وثانياً: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر، وثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون".

وأضافت رئيس كتلة الجيل الجديد، أن "غرامات وعقوبات ستفرض المتظاهرين ومنظمي والاجتماعات السلمية"، منوهة إلى أنه "يجب أولاً أخذ الاذن من السلطات قبل التظاهر بفترة وفق القانون الجديد".



ودعت عبد الواحد، الصحفيين والناشطين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني إلى "الوقوف ضد هذا القانون ورفض تشريعه".

ويعتبر قانون حرية التعبير من القوانين الجدلية، وكان قد رحل لعدة دورات نيابية.

