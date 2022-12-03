انت الان تتابع خبر الحكيم يوجه دعوة للسلطتين التشريعية والتنفيذية تخص ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورد لـ الخليج 365: "نجدد موقفنا الداعم لهذه الشريحة الكبيرة وندعو إلى دعمها وإسنادها ونشر ثقافة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما مع ارتفاع نسبتهم في العراق بسبب الحروب وتأثيرات الإرهاب".ودعا بحسب البيان، "السلطتان التشريعية والتنفيذية لإقرار قوانين وإجراءات ووضع سياسات خاصة للتعاطي مع هذه الشريحة وأن تخصص لهم ميزانيات كافية لتطوير قدراتهم وتمكينهم وحل مشاكلهم".

وتابع الحكيم، "كما ونذكر بأننا عقدنا الكثير من المؤتمرات والفعاليات الخاصة بذوي الإعاقة وتابعنا شؤونهم مع الحكومة ومجلس النواب وحققنا جزءا من طموحات هذه الشريحة الكريمة وسنواصل الجهد من أجل تحقيق تطلعاتهم كافة".

