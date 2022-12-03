انت الان تتابع خبر "أكاتسيا" الروسية تدمر مواقع تمركز أوكرانية باتجاه "زابوروجيا" النووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت وسائل الإعلام الروسية بأن مجموعة من المدافع الذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت مواقع مدفعية لمسلحين أوكرانيين على الجبهة في اتجاه زابوروجيا.وقال قائد وحدة المدفعية في القوات الروسية: إن "المهمة هي تدمير معدات الدعم وغادرنا مع طاقمين، واتخذنا موقعا لإطلاق النار و شوهد الهدف من طائرة مسيرة رباعية (كفادروكوبتر) وأطلقنا النار وتم إصابة الهدف".

هذا وأفاد مصدر روسي لإنفاذ القانون، بوصول مفرزة مشتركة من ضباط المخابرات والقوات الخاصة البولندية، يرتدون الزي الأوكراني وتخضع لقيادة الناتو، إلى مدينة مارغانيتس، الواقعة بالقرب من دنيبروبتروفسك، لتحديد السكان المحليين الذين يساعدون روسيا.



وأضاف المصدر إن "مهمتهم الرئيسية، كما يقولون، هي تصفية وتنظيف الأشخاص الذين يساعدون روسيا".