انت الان تتابع خبر توضيح من الداخلية بشأن حل شرطة أمن الملاعب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن صدور أمر رسمي بحل شرطة أمن الملاعب وتنسيبهم الى الشرطة المحلية، وهذا الموضوع غير صحيح ولم تصدر اي أوامر بهذا الشكل".وتابع البيان، "كما نود الإشارة الى ان شرطة أمن الملاعب مستمرة في واجباتها التخصصية وتستعد للاشتراك في بطولة خليجي 25 التي ستقام في محافظة البصرة".

ودعت الوزارة، الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية".

