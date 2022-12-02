رغم الخسارة من الكاميرون.. البرازيل تتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم

خطف منتخب الكاميرون، نصراً تاريخياً على نظيره البرازيلي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، باستاد لوسيل، في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم.

