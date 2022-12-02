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رغم الخسارة من الكاميرون.. البرازيل تتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439971-638056121432911655.jpg

2022-12-02 | 21:59

رغم الخسارة من الكاميرون.. البرازيل تتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم

1,377 مشاهدة

خطف منتخب الكاميرون، نصراً تاريخياً على نظيره البرازيلي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، باستاد لوسيل، في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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