انت الان تتابع خبر رغم الخسارة من الكاميرون.. البرازيل تتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439971-638056121432911655.jpg
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2022-12-02 | 21:59
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خطف منتخب الكاميرون، نصراً تاريخياً على نظيره البرازيلي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، باستاد لوسيل، في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم.
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