قبيل مواجهة الارجنتين.. أستراليا ترفع راية التحدي: سنخوض حرباً

وقال أرنولد، في تصريح صحفي: "تخطينا مباريات المجموعة، وحاليا نخوض مباريات إقصائية، أي شيء يمكن أن يحدث".

وأضاف: "11 لاعبا يواجهون 11 لاعبا، معركة، حرب، ويجب علينا أن نقاتل. سنبذل كل ما في وسعنا. سندفع بكل أسلحتنا".



وزاد: "بالتأكيد نحترم الأرجنتين، لكن لا يمكننا التركيز عليهم فقط. نحترمهم لكننا أيضا نحترم أنفسنا، وما يمكن أن نقدمه".

وواصل: "لم ننته بعد، ننقل تركيزنا على تحقيق الفوز في مباراة الغد، ويجب أن نكون يقظين لكل شيء. الأمر لا يتعلق بلاعب واحد فقط علينا إيقافه".

وختم: "ميسي أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن في مباراة الغد، لمدة 90 دقيقة، إنه لاعب واحد فقط علينا مواجهته".

