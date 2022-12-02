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قبيل مواجهة الارجنتين.. أستراليا ترفع راية التحدي: سنخوض حرباً

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كأس العالم فيفا 2022

2022-12-02 | 21:45

قبيل مواجهة الارجنتين.. أستراليا ترفع راية التحدي: سنخوض حرباً

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تعهد جراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب الأسترالي، بأن يدفع بكل أسلحته عندما يواجه الأرجنتين، في ثمن نهائي كأس العالم (قطر 2022).
وقال أرنولد، في تصريح صحفي: "تخطينا مباريات المجموعة، وحاليا نخوض مباريات إقصائية، أي شيء يمكن أن يحدث".

وأضاف: "11 لاعبا يواجهون 11 لاعبا، معركة، حرب، ويجب علينا أن نقاتل. سنبذل كل ما في وسعنا. سندفع بكل أسلحتنا".


وزاد: "بالتأكيد نحترم الأرجنتين، لكن لا يمكننا التركيز عليهم فقط. نحترمهم لكننا أيضا نحترم أنفسنا، وما يمكن أن نقدمه".

وواصل: "لم ننته بعد، ننقل تركيزنا على تحقيق الفوز في مباراة الغد، ويجب أن نكون يقظين لكل شيء. الأمر لا يتعلق بلاعب واحد فقط علينا إيقافه".

وختم: " أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن في مباراة الغد، لمدة 90 دقيقة، إنه لاعب واحد فقط علينا مواجهته".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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