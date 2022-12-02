انت الان تتابع خبر قبيل مواجهة الارجنتين.. أستراليا ترفع راية التحدي: سنخوض حرباً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439970-638056107992294885.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-02 | 21:45
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تعهد جراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب الأسترالي، بأن يدفع بكل أسلحته عندما يواجه الأرجنتين، في ثمن نهائي كأس العالم (قطر 2022).
وقال أرنولد، في تصريح صحفي: "تخطينا مباريات المجموعة، وحاليا نخوض مباريات إقصائية، أي شيء يمكن أن يحدث".
وأضاف: "11 لاعبا يواجهون 11 لاعبا، معركة، حرب، ويجب علينا أن نقاتل. سنبذل كل ما في وسعنا. سندفع بكل أسلحتنا".
وزاد: "بالتأكيد نحترم الأرجنتين، لكن لا يمكننا التركيز عليهم فقط. نحترمهم لكننا أيضا نحترم أنفسنا، وما يمكن أن نقدمه".
وختم: "ميسي أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن في مباراة الغد، لمدة 90 دقيقة، إنه لاعب واحد فقط علينا مواجهته".
وأضاف: "11 لاعبا يواجهون 11 لاعبا، معركة، حرب، ويجب علينا أن نقاتل. سنبذل كل ما في وسعنا. سندفع بكل أسلحتنا".
وزاد: "بالتأكيد نحترم الأرجنتين، لكن لا يمكننا التركيز عليهم فقط. نحترمهم لكننا أيضا نحترم أنفسنا، وما يمكن أن نقدمه".
وواصل: "لم ننته بعد، ننقل تركيزنا على تحقيق الفوز في مباراة الغد، ويجب أن نكون يقظين لكل شيء. الأمر لا يتعلق بلاعب واحد فقط علينا إيقافه".
وختم: "ميسي أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن في مباراة الغد، لمدة 90 دقيقة، إنه لاعب واحد فقط علينا مواجهته".