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معهد الألوان يختار "فيفا ماغنيتا" لوناً لعام 2023

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بغداد - ياسين صفوان - ووصف المعهد اللون في تصريح لشبكة "سي إن إن"، اليوم الجمعة، بأنه "أحمر غير عادي للأوقات الاستثنائية، هو لون وردي دافئ مع نفحات من اللون الأرجواني الذي ينتمي إلى عائلة الظل الأحمر".

وأضاف بيان المعهد أن "فيفا ماغينتا لون شجاع وجريء ونابض بالحياة يعزز التفاؤل والفرح".


كما وصف بيان المعهد اللون بأنه "جريء وذكي وشامل".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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