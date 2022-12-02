انت الان تتابع خبر معهد الألوان يختار "فيفا ماغنيتا" لوناً لعام 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووصف المعهد اللون في تصريح لشبكة "سي إن إن"، اليوم الجمعة، بأنه "أحمر غير عادي للأوقات الاستثنائية، هو لون وردي دافئ مع نفحات من اللون الأرجواني الذي ينتمي إلى عائلة الظل الأحمر".

وأضاف بيان المعهد أن "فيفا ماغينتا لون شجاع وجريء ونابض بالحياة يعزز التفاؤل والفرح".



كما وصف بيان المعهد اللون بأنه "جريء وذكي وشامل".