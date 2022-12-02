انت الان تتابع خبر السوداني يوجه باستكمال التحقيقات لمعرفة مصير "سجاد العراقي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل، مساء اليوم الجمعة، عائلة الناشط المدني المفقود سجاد العراقي، واستمع إلى مطالب والدته، بمعرفة مصير ولدها".

وأبدى رئيس مجلس الوزراء "كامل اهتمامه، مؤكداً توجيهاته إلى الأجهزة الأمنية المختصة باستكمال التحقيق والتحري لمعرفة مصيره".



وشدد السوداني، على "بذل كامل الجهود في سبيل حسم التحقيقات، وملاحقة المتسبّبين بهذه المآسي، وتحميلهم المسؤولية القانونية والاعتبارية جرّاء هذه الأفعال".