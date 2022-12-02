الولايات المتحدة تصنف 3 دول "مثيرة للقلق"

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بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة.

وقال بلينكن، إن بلاده أدرجت كذلك "كوبا ونيكاراغوا ومجموعة "فاغنر" الروسية على قائمتها السوداء المرتبطة بالحريات الدينية في العالم، ما يفسح المجال لإمكان فرض عقوبات عليها".



وأوضح، أن مجموعة "فاغنر" أدرجت على القائمة بسبب تورطها في انتهاكات في جهورية إفريقيا الوسطى التي شهدت قتالاً استمر لنحو عقد بين المسيحيين والمسلمين.