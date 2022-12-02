انت الان تتابع خبر السوداني يحدد مرشحي حقيبتي البيئة والاعمار ويوجه طلباً للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت وثيقة مذيلة بتوقيع السوداني، وردت لـ الخليج 365، ترشيح بنكين ريكاني لمنصب وزير الإعمار والإسكان ونزار محمد سعيد لوزارة البيئة.

يذكر أن مجلس النواب، كان قد صوت في 27 تشرين الأول الماضي، على التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة السوداني، باستثناء وزارتي البيئة والإعمار اللتان أجلتا لوقت لاحق في حينها.

