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السوداني يحدد مرشحي حقيبتي البيئة والاعمار ويوجه طلباً للبرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت وثيقة مذيلة بتوقيع السوداني، وردت لـ الخليج 365، ترشيح بنكين ريكاني لمنصب وزير الإعمار والإسكان ونزار محمد سعيد لوزارة البيئة.

يذكر أن مجلس النواب، كان قد صوت في 27 تشرين الأول الماضي، على التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة السوداني، باستثناء وزارتي البيئة والإعمار اللتان أجلتا لوقت لاحق في حينها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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