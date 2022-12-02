انت الان تتابع خبر بعد الغاء زيارتها.. الخارجية الإندونيسية تصف المبعوثة الأمريكية بهذا الامر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فايزاسياه: "نحن سعيدون دائما باستقبال الضيوف في إندونيسيا، لكن هناك بعض الضيوف الجاهلون تماما،على سبيل المثال، إذا ذهبت لزيارة شخص ما، فهل ستخبرهم برغبتك في مقابلته، ستيرن لم تفعل ذلك".

وأضاف أنه "لم يتضح بعد لإندونيسيا نوع الهدية التي أعدها المبعوث الأمريكي الخاص".



وتابع: "سيكون من غير المعقول أن تحضر معك شيئا أثناء زيارتك لا يتوافق مع ثقافة وتقاليد المضيف".

وكان مقررا أن تزور ستيرن، إندونيسيا الأسبوع المقبل في إطار رحلة إلى جنوب شرق آسيا، بشأن "مجتمع الميم"، ولكن واشنطن ألغت زيارة المبعوثة بعد أن اعترض مجلس العلماء الإندونيسي وهو المنظمة الإسلامية الأكثر نفوذا في البلاد على هذه الزيارة.

