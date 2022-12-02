انت الان تتابع خبر السوداني والعامري يؤكدان أهمية إسناد الحكومة وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وشهد اللقاء التباحث بشأن مجمل الأوضاع العامّة في البلاد، والتأكيد على دعم البرنامج الوزاري للحكومة، وفقراته التي تنصّ على تقديم الخدمات للمواطنين وتقليل مؤشرات الفقر".وأضاف ان "الجانبان أكّدا أهمية إسناد الحكومة في المضيّ بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية والمهمّة للبلد، ودعم إجراءات الحكومة في محاربة الفساد وفق القانون".