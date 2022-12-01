الميناء يكشف ملابسات هروب نجمه البنمي ويتهم ناد جماهيري بمساعدته

وقال علي فاضل مشرف الكرة بفريق الميناء في تصريحات صحفية، ان "ميلير تحجج كثيرا للخروج من النادي، لاسيما وأنه كان يتوقع أنه سيلعب بالدوري الممتاز لعدم وضوح بقاء النادي حينها من عدمه بالدرجة الممتازة، لكنه تفاجأ من بقاء الميناء بالدرجة الأولى".وأضاف: "اللاعب البنمي اختلق المشاكل للضغط على الإدارة لمنحه الاستغناء، وفي مباراتنا أمام ديالى تعمد جعل الفريق يخسر، كما تعمد منح الخصم ركلة جزاء وكذلك الحصول على بطاقة طرد حمراء".

وتابع فاضل: "الإدارة منحته الشهر الماضي المستحقات وملتزمة بالأمور المالية معه، ولم تقصر بحقه، لكن يبدو أنه لا يود البقاء".

وواصل: "ميلير خدع إدارة الفندق الذي يقيم به وأخذ منها الجواز، بحجة أنه يريد تحويل مبلغ لأهله، وعلم النادي عن مغادرته من مطار البصرة وتأكدت أنه لم يغادر لحد الآن".



وختم فاضل: "أحد الأندية العراقية الجماهيرية ساهم في إخراجه من البصرة والمجيء به إلى بغداد، لكننا بعد التأكد سيكون لنا كلام آخر مع ذلك النادي الذي رفض الإفصاح عن اسمه".

يذكر أن مدافع منتخب بنما، سبق له اللعب مع القوة الجوية في الموسم الماضي وشارك معه بدوري أبطال آسيا، لكنه لم يجدد عقده لأسباب مالية.

