انت الان تتابع خبر من خلال الهواتف.. دولة اسيوية تلجأ للتكنولوجيا لتعقب المحتجين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وردد المتظاهرون مطالب سياسية، إلى جانب رفض الإجراءات الصحية، فيما ردت السلطات بنشر ترسانة أمنية قوية، مستخدمة أحدث أدوات المراقبة لتعقب المتظاهرين.

وقالت المحامية التي تقدم المشورة القانونية المجانية للمتظاهرين، وانغ شنغشنغ: "في بكين وشنغهاي وقوانغتشو، استخدمت الشرطة على ما يبدو أساليب عالية التقنية"، مشيرة الى ان "في مدن أخرى، يبدو أنهم اعتمدوا على لقطات المراقبة والتعرف على الوجه".



وبينت إن "العديد من سكان بكين "لم يفهموا سبب اتصال الشرطة بهم عندما مروا ببساطة بالقرب من موقع التظاهرة، ولم يشاركوا فيها".

وأضافت أن "الشرطة استدعت في شنغهاي أولئك الذين حددت موقعهم، لاستجوابهم، وصادرت هواتفهم، ربما لاستخراج جميع بياناتهم".

وتمكنت شرطة بكين من استخدام بيانات موقع الهاتف الملتقطة بواسطة ماسحات ضوئية (سكانرز) في مواقع التجمعات، وكذلك من سيارات الأجرة التي أنزلت المتظاهرين بعد مسح تصاريحهم الصحية.

