انت الان تتابع خبر سواريز: لن اعتذر لغانا عما حدث في مونديال 2010 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سواريز خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، أنه "يجب عليهم الدخول بأجواء المباراة بشكل جيد وأن يحققوا الانتصار".

وأضاف أنه "حاضر مع الفريق لمواجهة التحديات وأنه سيكون على قدر المسؤولية"، مشددا على انه "هادئ قبل مواجهة الغد، وأنهم مصممون على تحقيق الفوز والتأهل لثمن النهائي".



واعتبر سواريز أن "مدرب أوروجواي دييجو ألونسو أسيء فهمه خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة السابقة أمام البرتغال، حيث شدد على أن كل المدربين يصرون على الفوز".

وأكد أنه لا يريد أن "يعتذر عما حصل مع منتخب غانا في وقت سابق، ولا يوجد شيء ليعتذر عنه، موضحا أنه إذا كان قد أخطأ فقد حصل على بطاقة ملونة".

ومنع سواريز هدفًا لمنتخب غانا في مباراة أوروجواي في مونديال 2010 وحرم النجوم السوداء من العبور إلى نصف النهائي.



وأضاف سواريز أنه "من الرائع أن يرى دعم جماهير البرازيل له، لكنه الآن يفكر بكأس العالم"، مشيرا إلى أنه ممتن لتلقي العروض لكنه سيترك كل الأمور إلى ما بعد المونديال"، موضحا ان "كرة القدم مسيرة، لقد قمت بخطأ ضد كيليني في وقت سابق ومن بعدها أصبحنا أصدقاء، إنها كرة القدم".

ورأى سواريز أن "الجميع يستحقون الفوز بلقب كأس العالم، وأن عليهم التوقف عن إطلاق الأعذار والتبريرات، قائلا: "غدا مباراة حاسمة، وعلينا أن نتذكر أننا نلعب للأوروجواي وأن نفوز بالمباراة".

وختم: "بعض الأحيان تصاب بالإحباط بحال لعبنا ولم نستطع تسجيل الأهداف".