انت الان تتابع خبر المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر كانون الاول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الوزارة أكدت على إداراتي مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية لإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني ".ودعت الوزارة كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم ".