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موجهاً رسالة لها.. عراقي يبيع مجوهرات والدته ليحضر كأس العالم 2022 (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439854-638054931929768711.jpeg
كأس العالم فيفا 2022

2022-12-01 | 12:47

موجهاً رسالة لها.. عراقي يبيع مجوهرات والدته ليحضر كأس العالم 2022 (صور)

408 مشاهدة

السومرية -

تعددت المفاجئات بكأس العالم في قطر، فمن الاهداف والنتائج داخل الملاعب الى الطرف والامور اللطيفة خارج الملاعب، لاسيما طرق الوصول الى المباريات، فمن صاحب المترو، والتريندات الاخرى، يخرج لنا مشجع عراقي حضر كأس العالم بمجوهرات والدته.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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