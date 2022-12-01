موجهاً رسالة لها.. عراقي يبيع مجوهرات والدته ليحضر كأس العالم 2022 (صور)

تعددت المفاجئات بكأس العالم في قطر، فمن الاهداف والنتائج داخل الملاعب الى الطرف والامور اللطيفة خارج الملاعب، لاسيما طرق الوصول الى المباريات، فمن صاحب المترو، والتريندات الاخرى، يخرج لنا مشجع عراقي حضر كأس العالم بمجوهرات والدته.