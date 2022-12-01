انت الان تتابع خبر موجهاً رسالة لها.. عراقي يبيع مجوهرات والدته ليحضر كأس العالم 2022 (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439854-638054931929768711.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-01 | 12:47
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السومرية - رياضة
تعددت المفاجئات بكأس العالم في قطر، فمن الاهداف والنتائج داخل الملاعب الى الطرف والامور اللطيفة خارج الملاعب، لاسيما طرق الوصول الى المباريات، فمن صاحب المترو، والتريندات الاخرى، يخرج لنا مشجع عراقي حضر كأس العالم بمجوهرات والدته.