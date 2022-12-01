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الشمري يتابع الاستعدادات الجارية لإنجاح بطولة خليجي 25 (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – امن
تفقد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، معلب جذع النخلة بالمدينة في محافظة البصرة، بهدف الاطلاع على الاستعدادات الجارية لإنجاح بطولة خليجي 25.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشمري، تفقد معلب جذع النخلة بالمدينة الرياضية في محافظة البصرة، بهدف الاطلاع على الاستعدادات الجارية لإنجاح بطولة خليجي 25".

 

وبحسب البيان، أكد الوزير على "أهمية تضافر الجهود من اجل إنجاح هذا العرس الكروي الكبير الذي ستحتضنه البصرة الفيحاء".

 

كما تفقد الإجراءات التي تقوم بها شرطة أمن الملاعب"، مؤكداً على "العديد من التوجيهات التي من واجبها تعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ الخطط المرسومة في هذه البطولة المؤمل إقامتها مطلع العام المقبل"، وفقا للبيان.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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