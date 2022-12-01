انت الان تتابع خبر الشمري يتابع الاستعدادات الجارية لإنجاح بطولة خليجي 25 (صور) والان مع التفاصيل

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشمري، تفقد معلب جذع النخلة بالمدينة الرياضية في محافظة البصرة، بهدف الاطلاع على الاستعدادات الجارية لإنجاح بطولة خليجي 25".

وبحسب البيان، أكد الوزير على "أهمية تضافر الجهود من اجل إنجاح هذا العرس الكروي الكبير الذي ستحتضنه البصرة الفيحاء".

كما تفقد الإجراءات التي تقوم بها شرطة أمن الملاعب"، مؤكداً على "العديد من التوجيهات التي من واجبها تعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ الخطط المرسومة في هذه البطولة المؤمل إقامتها مطلع العام المقبل"، وفقا للبيان.