انت الان تتابع خبر مصرف المنصور للاستثمار يواصل حصد الجوائز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد إختيار مصرف المنصور مجموعة بنك قطر الوطني كأفضل مصرف في العراق من قبل مجلة جلوبل فينانس العالمية،حاز مصرف المنصور أيضاً من قبل الإتحاد الدولي للمصرفين العرب على جائزة أفضل مصرف من حيث تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في العراق لسنة 2022 وتأتي هذه جائزة تلو الأخرى نتيجة جهد كبير استثمره المصرف في السنوات الثلاث الماضية ونتيجة خطة واضحة الأبعاد والأهداف وكجزء لا يتجزأ من الخطة المتكاملة لمجموعة بنك قطر الوطني عالمياًتسلم الدكتور وليد عبدالنور ، عضو مجلس إدارة المصرف ومديره المفوض الجائزة وذلك بحضور حشد من كبار المصرفيين وكبار الشخصيات الدولية الرقابية من المؤسسات الدولية والاقليمية